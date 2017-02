Holiday On Ice : Time

Figure emblématique dans le monde du patinage artistique, Holiday on Ice est fier de vous présenter son nouveau spectacle : « Time » du 3 au 12 mars au Zenith de Paris

Une production toujours plus ambitieuse, poétique, féérique et acrobatique basée sur le temps. Sur une scène lisse comme un miroir, les acrobates et patineurs donneront corps à ce temps qui passe, celui qui nous traverse, nous fait grandir, nous fait aimer, ce temps qui se fige, les premières fois, le premier baiser, le grand amour… Les instants inoubliables de la vie racontés sur la glace des plus grands Zenith de France avec des artistes de haut vol.

Au cours de ses 72 années d’existence ce sont quelques 328 millions de personnes qui ont assisté à une représentation Holiday on Ice faisant de ce show le spectacle le plus vu au monde.

De sa première représentation dans un hôtel de Toledo, Ohio, en 1943, aux nouvelles productions d’aujourd’hui, Holiday on Ice a su s’imposer comme la référence internationale en matière de spectacle sur glace. La marque est devenue emblématique d’une combinaison entre technique de pointe, costumes glamour et meilleurs patineurs du monde, acquérant une position de leader dans le monde du spectacle vivant.

Du 3 au 12 mars au Zenith de Paris.