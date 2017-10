Hommage à Jeanne Moreau au Vox de Cherbourg le 15 novembre

Catherine Dargent et Armel Amiot rendent hommage à Jeanne Moreau dans leur spectacle - Fille de personne - mercredi 15 novembre 2017 au théâtre le Vox à Cherbourg-en-Cotentin. Une voix, une guitare pour replonger dans l'univers de l'actrice.

"Fille de personne" est un récital qui fait revivre les textes, les chansons, les mélodies de la chanteuse Jeanne Moreau. Catherine Dargent et Armel Amiot alternent des airs célèbres comme "Le tourbillon de la vie" titre interprété dans le film mythique "Jules et Jim" et d’autres moins connus comme "Je ne suis fille de personne ", "Juste un fil de soie" … Le duo ponctue le récital d’anecdotes et d’éléments liés à la vie de Jeanne Moreau.

Hommage à Jeanne Moreau à Cherbourg avec France Bleu Cotentin

Le spectacle "Fille de personne" du mercredi 15 novembre à 20h30 au Théâtre le Vox à Cherbourg est donné au profit de l'association Teranga.

Tarif : 10€ / Tarif réduit : 6€

Réservations : 02 14 14 71 40 et 06 16 67 50 43