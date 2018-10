Équeurdreville-Hainneville, Cherbourg-en-Cotentin, France

"Quand on arrive en ville, Le Blues du businessman, Le SOS d’un terrien en détresse, Un garçon pas comme les autres, La serveuse automate" …Sur la scène de L’Agora d’Equeurdreville dans son spectacle Hommage à Starmania, la chanteuse québécoise entourée de huit chanteurs et danseurs, reprend les grands standards de l’opéra rock créé en 1978 par Michel Berger et Luc Plamondon.

La chorale d’Équeurdreville "L’Air de rien" dirigée par Jo Dubois se produira en première partie et accompagnera Fabienne Thibeault et sa troupe durant le spectacle.

Vous souhaitez en savoir plus sur la création de Starmania ? Écoutez Fabienne Thibeault raconter l’aventure de l’opéra rock :

Fabienne Thibeault raconte son Starmania Copier

Fabienne Thibeault raconte l'audition Copier

Les uns contre les autres Copier

Les artistes Copier

Les costumes Copier

Le concert "Hommage à Starmania" à Cherbourg-en-Cotentin en pratique :

Samedi 3 novembre 2018 à 20h30 à L’Agora, Avenue du Thivet à Équeurdreville-Hainneville (50120)

Tarif : 25€ ( 1€ sera reversé à l’association Ondes Positives Pour l’Hyperinsulinisme )

Contact : 02 33 53 96 93