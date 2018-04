Hommage à Maurice Ravel, le ballet et l’orchestre de l’Opéra National de Russie présenteront en tournée le Boléro, l’un des plus grands succès du répertoire classique.

Ce ballet a depuis toujours conquis le grand public, et se classe parmi les œuvres les plus interprétées dans le monde entier.

C’est notamment Maurice Béjart qui en 1961 monte avec la danseuse Duska Sifnios le Boléro de Maurice Ravel en ballet, qui devient une de ses chorégraphies les plus emblématiques.

Le Boléro figure parmi les œuvres orchestrales les plus populaires, c’est Ida Rubinstein, amie et mécène du musicien, qui commande au compositeur déjà célèbre, un ballet à caractère espagnol. Ravel, toujours séduit par la danse, opte pour le boléro, une danse traditionnelle andalouse. L’œuvre fait depuis l’objet de multiples versions chorégraphiques où la perfection et la virtuosité des danseurs donnent le ton.

Pièce phare de l’histoire de la musique et de la danse, phénomène musical encore aujourd’hui, Boléro reste une des œuvres musicales françaises les plus reconnues au monde.

Le mercredi 9 novembre au Kursaal de Dunkerque le jeudi 10 novembre au Zénith Aréna de Lille infos et réservations au 01 55 12 00 00 et sur franceconcert.fr

Gagnez vos places sur France Bleu Nord