Hors-Série Maison by Foire de Paris, c’est avant tout une sélection de produits réunis sur un seul Pavillon, avec un large panel d’ateliers et d’idées déco, pour aménager, booster, redécorer et réinventer son intérieur.

Plus de 350 exposants sont là pour vous conseiller. Innovations, inventions, découvertes… pour un intérieur ET un extérieur A VOTRE IMAGE !

► En savoir + : le site internet de l’événement

Sophie Ferjani

En exclusivité et pour la première fois à Paris, Sophie Ferjani propose au public francilien, de découvrir sa boutique éphémère. Un privilège jusqu’alors réservé exclusivement aux habitants de Marseille, où est installée sa boutique La Sélection.

Architecte d’intérieur et animatrice des célèbres émissions consacrées à la déco et au home-staging sur M6, Sophie Ferjani sait se démarquer grâce à ses conseils déco avisés et son inventivité notamment lorsqu’il s’agit de réorganiser l’espace et les couleurs d’un lieu. Relooker sa maison en donnant une seconde vie à du vieux mobilier, réagencer une pièce, redonner du cachet et une âme aux lieux… tout est travaillé avec soin et créativité !

► Aller + loin : le site internet de la boutique de Sophie Ferjani

Concours Lépine

Pour la première fois également sur le salon, quatre médaillés du Concours Lépine International Paris sont invités à venir vendre leurs inventions MADE IN FRANCE pour des achats de Noël intelligents, inventifs et inspirants.

► Aller + loin : le site internet du concours Lépine

Hors série maison by FDP, à voir du 26 octobre au 04 novembre au Parc des Expositions de la Porte de Versailles.