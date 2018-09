Une tendance qui se confirme

Manger sur le pouce ce n’est pas nouveau. Mais ce mode de consommation a souvent eu une connotation plutôt négative. Certains l’associant même à une forme de malbouffe. Heureusement les temps changent et de nombreux professionnels ont su trouver une voie plus vertueuse. Des produits frais, un dressage créatif, une confection cuisinée, bref la street-food est désormais au premier plan et séduit tout le monde. Les Halles Bastiaises ont pour ambition de mettre en avant une streetfood de qualité, de le faire dans un cadre populaire et festif. Avec la participation des artisans corses, c’est une street-food unique qui s’offre à vous le temps d’un week-end. L’occassion de faire des découvertes gustatives et de mieux connaitre nos produits et nos talents.

Bien boire, bien manger et écouter de la bonne musique.

Rémi aime bien manger et William aime bien boire et ils aiment aussi écouter et partager de la bonne musique !

Les Halles c’est avant tout un moment de partage qui fait du bien à tout le monde.

Une guinguette à l’usu nostru !