I.CO FEST est le festival de toutes les sensations ! De la glisse, de la vitesse, de l’apesanteur… I.CO FEST vous met le cœur et la tête à l’envers. Vous aimez les montées d’adrénaline ? Rendez-vous les 2 et 3 juin 2018 à la Glacerie dans la Manche.

La Glacerie, Cherbourg-en-Cotentin, France

I.CO FEST est un festival organisé par et pour les jeunes. Après le succès de la 1er édition qui avait accueilli plus de 800 participants lors du week-end des 29 et 30 avril 2017, les jeunes de la Glacerie à Cherbourg-en-Cotentin vous donnent rendez-vous les 2 et 3 juin 2018 au complexe sportif de la Saillanderie pour de nouvelles sensations !

Les animations de I.CO FEST 2018 à la Glacerie :

Des initiations au pilotage sur une moto de faible cylindrée.

Des démonstrations de voltige à moto assurées par des professionnels.

De l’escalade sur une tour avec une descente via une tyrolienne d’une longueur de 100 mètres.

Du bungy eject , une activité de "décollage immédiat" qui vous projette jusqu’à 18 mètres au-dessus du sol.

De l’archery tag , une animation semblable au paint-ball mais avec des arcs.

Un laser game, du bubble foot et du rolling bulle.

Le bubble foot, une des activités de I.CO FEST à la Glacerie

Vous trouverez aussi : Un pôle petite enfance avec des jeux pour les plus jeunes, un pôle handi-jeux pour vous sensibiliser à différents handicaps, un pôle gaming pour les geeks et du tatouage éphémère.

I.CO FEST 2018 à la Glacerie en pratique :

Complexe sportif de la Saillanderie, rue Henri Cornat - La Glacerie - 50470 Cherbourg-en-Cotentin

Samedi de 13h à 20h / Dimanche de 13h à 19h

Tarif de la journée : 8 € sur place ou 6 € en prévente (tarif unique). Gratuit pour les moins de 6 ans.

Facebook : I.CO FEST

Restauration possible sur place.