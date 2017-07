Les montgolfières matin et soir, un hélicoptère pour les baptêmes, 4 grands spectacles, un cirque gratuit, Icare 2017, c'est 5 jours de folies au parc de Brieux à Maizières-les-Metz

Au programme :

- Les montgolfières, avec 8 envols prévus : vendredi 11 soir à 18 h 30, samedi 12, dimanche 13, et lundi 14 matin et soir à 6 h 00 et 18 h 30, mardi 15 août matin 6 h 30.

Attractions pour les petits, les grands... et toute la restauration salée, sucrée...

La belle chanson Française avec Guy Demaysoncel, auteur, compositeur, interprète et écrivain, proche de Leny Escudero.

La grande nuit des fans de Céline Dion avec Flo son sosie, un spectacle inédit ! Florence Bellon a commencé sa vie artistique par la danse classique à Paris, avant d’intégrer à l’âge de 18 ans une troupe de Comédie Musicale (danse-chant-théâtre) à Denver (Colorado USA). Puis c'est l'ascension formidable grâce à son talent, sa voix et sa ressemblance troublante avec la star internationale.

Le cirque ROUE LIBRE, spectacles gratuits pour les enfants et les adultes, trois représentations par jour pour tout public.

Le grand orchestre de Blaech musique Die Glucklichen freunde à la 1ère grande fête Bavaroise à ICARE.

La nuit des enfants avec mascottes, chanteuses, chanteurs et POKEYLAND !

Le tremplin des révélation 2017 avec le concours de la Sacem, d'Europa Musique, de la Régie Lorraine de Spectacles, de Vincent des Chics Voices, de Cassandra, sous la présidence de Guy DEMAYSONCEL et sous la direction de Claude VALLAR, le "Tremplin des révélations 2017" récompensera les 3 meilleurs des deux catégories de chanteuses et chanteurs de 8 à 15 ans et de 15 à 25 ans. Inscriptions chanteuses et chanteurs Claude VALLAR: www.montgolfieres-icare.fr