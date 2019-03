Il était une fois...

Voyagez dans le temps et revivez l'Histoire !

Le Prince d'Orange rassemblement médiéval, marché de l'Histoire et festival du spectacle historique

Le rassemblement médiéval regroupe de nombreuses compagnies historiques qui installeront leurs campements à l'extérieur du Parc des Expos et qui vous proposeront de nombreuses animations: vie quotidienne, combats, artisanat...

Le Prince d'Orange rassemblement © Radio France

Le marché de l'Histoire se déroule à l'intérieur et à l'extérieur du Parc des Expos et réunit près de 100 exposants de plus de 10 nationalités qui proposeront des produits de reconstitution historique de toutes les époques (Moyen Age, mais aussi Antiquité Romaine et Celte, Renaissance, XVIIIème siècle...): armes et armures, costumes, accessoires et ustensiles divers, boissons anciennes... Possibilité également possible de se restaurer sur place.

Le Prince d'Orange Marché de l'histoire © Radio France

Un festival du Spectacle Historique viendra compléter le rassemblement, le marché et le tournoi.

Le Prince d'Orange spectacle © Radio France

Le Prince d'Orange un événement France Bleu Vaucluse !

