La compagnie Star System est spécialisée dans les spectacles mêlant théâtre, chant et danse reprend la comédie musicale "Notre-Dame de Paris", en y ajoutant sa touche personnelle.

C'est plus qu'une simple reprise de la comédie musicale de Luc Plamondon et de Richard Cocciante que nous présente Star System. Cette version se rapproche encore plus du roman de Victor Hugo, en s’inspirant notamment des musique d’Allan Menken, composée pour « Le Bossu de Notre-Dame ». Vous y entendrez aussi, évidemment, les chansons que vous connaissez ("Belle", "Le temps des cathédrales").

Samedi 3 février 2018

20h30

Salle R2B

Vouneuil-sous-Biard