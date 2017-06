Il était une fois Reggiani

Il s'agit d'un spectacle autour du personnage aussi éclectique que passionné qu'était Serge Reggiani. A la fois acteur, comédien, narrateur et chanteur, l'œuvre et le parcours de Reggiani sont une source inépuisable d'inspiration. C'est la raison pour laquelle, ce spectacle sera raconté, joué et chanté avec comme fil conducteur, les vicissitudes de sa vie, de ses rencontres, ses collaborations qui ont construit sons désir et son engagement permanent, et ce jusqu'à la fin de sa vie, lui permettant de passer d'un univers a l'autre avec autant d'engouement et de sincérité. Ce fils d'immigré né entre les deux guerres, a su traverser les époques en marquant de son empreinte chacune d'entre elles. Reggiani, c'est aussi l'Italie et le bassin méditerranéen. Chacune de ses chansons parle directement à notre cœur. Nous nous sentons de la même famille, nous partageons ses amours, ses joies, ses pleurs, mais également sa mélancolie et sa nostalgie.

C'est avec ces mêmes vertus et cette même honnêteté que nous nous efforcerons de construire cet hommage, ce conte, avec des parties musicales jouées et chantées par 9 musiciens, des scénettes jouées par deux comédiens, mais également un travail d'image a travers des projections visuelles. Il s'agit bien d'un spectacle musical dans lequel les jeux d'acteurs le travail de la vidéo interviennent dans le cadre d'une mise en scène axée sur le mélange des univers (musique, théâtre, cinéma). Néanmoins les parties théâtre et cinéma sont utilisées pour créer le liant et raconter la musique de Serge Reggiani, il s'agit bien d'un concert dans lequel sont interprétées une sélection parmi les chansons de Reggiani, sélection faite par nos soins.