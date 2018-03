« à l’Ouest » propose chaque semaine des spectacles différents avec des points communs : l’humour, le rire et la qualité !

A Rouen, le Théâtre « le p’tit ouest » a été créé en 1996. C’était un lieu de création pour les compagnies locales et une école de comédie musicale. En 2017, le théâtre change de nom et de look !

Dimanche 1er avril: LALLEMAND ET DELILLE COUPLE EN DELIRE

Mercredi 4 et jeudi 5 avril: Hervé Barbereau Hypnosis

Vendredi 6 et samedi 7 avril : TRISTAN LOPIN DEPENDANCE AFFECTIVE

Dimanche 8, 15, 22 avril: ADOPTEUNJULES.COM

Mercredi 11 avril: Isabeau de R. a suivre !

Jeudi 12 avril: SOIREE TREMPLIN HUMOUR

Vendredi 13 et samedi 14 avril: COSSON & LEDOUBLEE UN CON PEUT EN CACHER UN AUTRE

Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 avril: BLANCHE GARDIN EN TEST

Jeudi 19 avril: DONEL JACK'SMAN ON NE SE CONNAIT PAS ON NE SE JUGE PAS

Vendredi 20 et samedi 21 avril: Thierry Marquet Saignant mais juste à point

Samedi 21 avril: MANU PAYET EMMANUEL

spectacle délocalisé au Théatre des Arts

Mercredi 25 avril: LA GIFLE TOURNOI D'IMPROVISATION

Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 avril: ELODIE POUX LE SYNDROME DU PLAYMOBIL

Lundi 30 avril: conte musical pour les 2/6 ans où es-tu cacahuète ?