10/01 Evénement musical et chorégraphique, le Ballet, l’Orchestre et les Chœurs de l’Opéra National de Russie présentent Carmina Burana, l’un des chefs d’œuvres les plus célèbres du XXe siècle: Carmina Burana, composée par Carl Orff entre 1935 et 1936.

14/01 Retrouvez les danseurs professionnels du programme, le jury, les présentateurs et les célébrités ayant marqués les différentes saisons de l’émission Danse avec les stars pour une 5ème tournée événement.

20/01 Suite aux succès des spectacles Enfantillages 1 & 2 (dont les opus sont certifiés disques de platine), Guillaume Aldebert poursuit cette merveilleuse aventure en donnant vie à un troisième volet.

23/01 A l’occasion des trente ans du film (sorti en décembre 1987), cette nouvelle version de la comédie musicale Dancing Dirty écrite par Eleanor Bergstein (la scénariste du film) offre une scénographie plus théâtrale

24/01 Après le formidable succès de « Bharati : il était une fois l’Inde », qui a fait rêver plus de 2,5 millions de spectateurs à travers le monde, ne manquez pas « Bharati 2 : dans le palais des illusions », voyage envoûtant au pays du Gange, des saris colorés et de Bollywood Comme dans les contes d’antan, il est question d’amour, de fraternité, d’amitié, de duperies, de fierté et même de magie noire.

26/01 "5 Minutes au Paradis" est le 21ème album studio de Bernard Lavilliers

27/01 40 ans de carrière c’est pour Michel LEEB 40 ans de partage " Un véritable spectacle de Music-hall comme je les aime" une tournée France Bleu

28/01 Le Canadien Messmer est à découvrir dans son dernier spectacle, « Intemporel »

