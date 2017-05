Ils sont en mai et juin 2017 au Zénith de Rouen

France Bleu Normandie , partenaire officiel du Zénith de Rouen

Réservez vite vos places:

Programmation du Zénith de Rouen mai-juin 2017

Mercredi 17 mai 2017 à 20h : Véronic DICAIRE

Vendredi 19 et samedi 20 mai à 20h: Les dix commandements

Samedi 10 juin à 20h: L'âge d'or du rap Français

Vendredi 16 et samedi 17 juin à 20h30: Notre dame de Paris

Lundi 26 juin à 20h: Les vieilles canailles (Eddy Mitchell, Johnny Hallyday et Jacques Dutronc)

Jeudi 29 juin à 20h: Lamomali l'aventure malienne de - M -

Vendredi 30 juin à 20h: The Voice la tournée des 8 finalistes