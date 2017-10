Ils sont en octobre au théatre à l'Ouest à Rouen

A Rouen, le Théâtre « le p’tit ouest » a été créé en 1996. C’était un lieu de création pour les compagnies locales et une école de comédie musicale. En 2017, le théâtre change de nom et de look !

« à l’Ouest » reste au cœur de Rouen, entre le centre historique et le nouveau quartier des docks, mais possède désormais une salle de 180 places assises, ainsi qu’un espace bar.

A découvrir en octobre 2017

Programmation à l'Ouest octobre 2017

Infos pratiques:

Théâtre à l'Ouest , 1 Rue de Buffon, 76000 Rouen

En métro : Station Théâtre des arts

En bus (Téor) : Boulevard des Belges (lignes T1 et T3)

Réservation et informations par téléphone : 06 51 87 30 33