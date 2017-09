Ils sont en septembre au théatre à l'Ouest de Rouen

A Rouen, le Théâtre « le p’tit ouest » a été créé en 1996. C’était un lieu de création pour les compagnies locales et une école de comédie musicale. En 2017, le théâtre change de nom et de look !

« à l’Ouest » reste au cœur de Rouen, entre le centre historique et le nouveau quartier des docks, mais possède désormais une salle de 180 places assises, ainsi qu’un espace bar.

Bar du Théatre à l'Ouest - Rouen

Les talents des One Man and Woman shows et des Stand up viennent se faire connaitre ou rechercher la consécration. Les comédiens confirmés sont là pour présenter leur dernier spectacle. Les créations de comédies se succèdent.

La programmation de septembre 2017 du théatre à l'Ouest de Rouen

« à l’Ouest » propose chaque semaine des spectacles différents avec des points communs : l’humour, le rire et la qualité !