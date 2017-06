Le village des pêcheurs à St Cyprien

Découvrez le village des pêcheurs du 30 juin au 3 septembre plage Rodin et profitez du charme des chalets et de leurs animations tout l'été.

Activités inédites à pratiquer en famille

Participez à une aventure inédite ! Tout au long de l’été, un véritable village de pêcheurs est reconstitué sur le sable (inédit dans le département !), un lieu vivant animé du matin au soir du 30 juin au 3 septembre. Une nouvelle expérience pour toute la famille autour des saveurs, de la musique avec des animations et une ambiance festive. Plusieurs chalets installés tout l’été place de l’Art (plage Rodin) et de nombreux concerts, animations, activités sportives, amourades et démonstrations pour le plus grand plaisir de tous.

Vous êtes attendus nombreux à l’inauguration du village le 30 juin. Le programme :

18h : Ouverture des festivités et accueil des pêcheurs en musique avec la Fanfare Virdoulenque. En présence d’Hélène de France et Sylvie Renart.

Lancer de filet, calèche, costumes traditionnels, retraite aux flambeaux, voiles lumineuses.

20h : Grillade

A partir de 21h : Concert rock

Cerise sur le gâteau...

Du 24 juillet au 11 août, France Bleu Roussillon vous propose son émission "Les pieds dans l'eau" en direct du village des pêcheurs entre 9h et 12h, avec notamment des dégustations "Cuisine et Tapas" !