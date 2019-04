Inscrivez-vous à la 3ème édition de la Rand'eau France Bleu Normandie à Léry-Poses

Notre célèbre randonnée France Bleu Normandie revient sur le parc des loisirs Léry-Poses en Normandie pour la 3ème année !

La Randonnée France Bleu Normandie, qu'est-ce que c'est ?

Un parcours pédestre de 8,4 km autour du lac avec une grande énigme à résoudre.

A la clef de nombreux lots à gagner pour les plus malins d'entre vous et un week-end pour 2 à Londres .

Ouverture de la journée randonnée : 10h

A partir de cet horaire, vous êtes libres de partir faire le tour du lac quand bon vous semble. (Dernier départ : 15h)

De nombreuses animations pour toute la famille :

concert musical aquatique , exposition de vieux gréements, baptêmes à la voile, fanfare, cours de pêche, démonstration de charpente marine, balades à poneys, escalade sur mât, expositions de maquettes navales, initiation au tir à l'arc, animation "bulles de savon", village des stands... et bien évidemment toutes les activités du parc des loisirs*.

*Si vous passez par le stand du parc des loisirs et remplissez un coupon de participation, vous pourrez bénéficiez de 50% de réduction sur toutes les activités du parc durant toute la journée (hors bateaux électriques)

Pour y participer, inscrivez-vous via le formulaire, cela vous permettra de rentrer gratuitement sur le parc, sur présentation du mail de confirmation que vous recevrez.

Venez vous dépenser, vous surpasser et vous amuser en famille ou entre amis.

Cette randonnée est GRATUITE et accessible à tous !

La 3ème rand'eau France Bleu Normandie dimanche 12 mai sur le parc des loisirs Léry-Poses en Normandie avec la participation de l'Agglo Seine-Eure et Paris-Normandie.