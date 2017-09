Inscrivez-vous et participez au grand concours amateur du gâteau de voyage des Savoie

Avis aux Randonneurs-Cuisiniers et aux pâtissiers-crapahuteurs en herbe ! ce concours culinaire est pour vous !!!

Vous connaissez le gâteau de voyage ? Selon Mercotte, notre experte, c’est un gâteau qui tient plus de 3 jours à température ambiante. le dessert qu'on emporte avec soi quand on part en randonnée ou bivouac dans nos montagnes adorées. Bref, des pâtisseries qui ne craignent ni les changements de températures, ni les heurts et les cahots du voyage... le premier gâteau dit « de voyage » de l'histoire serait le financier créé en 1890 par le pâtissier Lasne pour les voyageurs qui devaient effectuer de longs trajets.

Aujourd'hui, à l'occasion du salon Saveurs et Terroirs, qui aura lieu à Chambéry les 24, 25, 26 novembre, France Bleu Pays de Savoie s'associe à la manifestation et vous propose de concourir !

Faites-nous découvrir votre recette du gâteau de voyage des Savoie

Avec Le Grand concours amateur du Gâteau de Voyage, nous vous invitons à imaginer et partager avec notre jury vos créations les plus savoureuses !

Comment participer au concours ?

Déposez votre recette de gâteau de voyage sur le site du concours, accompagnée d’une ou plusieurs photos. Si vous êtes sélectionnés par les jurés, vous viendrez réaliser votre recette en conditions réelles de concours, pendant le salon Saveurs et Terroirs à Chambéry les 24, 25 et 26 novembre 2017 !

Les 24 et 25/11, 8 candidats auront la chance de se mesurer les uns aux autres, face aux jurés, pendant le salon Saveurs et Terroirs de Chambéry (Savoie). Les demi-finales permettront à chacun de réaliser sa recette telle que postée sur le site. La grande finale du 26/11 réunira 2 finalistes, qui devront réaliser sur une base de gâteau de voyage, une revisite de bûche de Noël !

le Jury

jury du concours du gâteau de voyage des savoie

Les 8 candidats s'affronteront devant un jury d'experts renommés et gourmands :

MERCOTTE : Chroniqueuse France Bleu Pays de Savoie, jury du Meilleur Pâtissier (M6), www.mercotte.fr

Cédric PERNOT : Pâtissier chocolatier Relais Desserts au Fidèle Berger à Chambéry

David ZANNI : Blog Caramel Beurre Sucré et finaliste du Grand Concours édition 2016

Valérie DERRER : Directrice de France Bleu Pays de Savoie

Catherine BARRIER : Restauratrice à l’Auberge des Clarines, au Châtelard

Bonne Chance !