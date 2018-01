Participez à l'enregistrement exceptionnel de 3 émissions du Live Aquitain de France Bleu, à l'espace James Chambaud de Lons le 30 janvier 2018. Sur scène : Le trottoir d'en face, Fretswing et Intravox

France Bleu Béarn vous propose une soirée live le 30 janvier à l'espace James Chambaud de Lons avec Le trottoir d'en face, Fretswing et Intravox. 3 groupes pour 3 émissions concert du Live Aquitain enregistrées en public.

Inscrivez-vous grâce au formulaire ci-dessous pour participer à cet enregistrement. Pour participer à cette soirée, il vous faudra être muni d'une invitation et d'un kilo de denrées alimentaires non-périssables à déposer par personne à l'entrée de la soirée au profit de la Banque Alimentaire Béarn et Soule. Si vous faites partie des heureux gagnants, vous serez contacté par téléphone et pourrez venir récupérer vos invitations à France Bleu Béarn, 5 Place Clémenceau à Pau.