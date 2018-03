Avec 1100 inscrits l’an passé, 285 équipes de 6 en ékiden, un record féminin battu par la française Aline Camboulives en 2h39.36s le record d’affluence a été battu.

Pour la 14e édition les inscriptions en ligne sont ouvertes depuis le 1er Mars.

Le marathon Seine-Eure est support du championnat marathon de Normandie et qualificatif pour le championnat de France.

Le parcours 2018 est modifié avec une arrivée en ligne à Val de Reuil

Nouveauté 2018, en plus du marathon individuel et de la course en ékiden, un marathon en duo ouvert à 300 équipes.

Pasta party le samedi 13 octobre au soir au pavillon des Aulnes au Vaudreuil.

Comme l’an passé, le retrait des dossards se fait sur deux weekend le vendredi 5/10 après-midi, le samedi 6/10 toute la journée chez Sport 2000 Louviers et le samedi 13/10 toute la journée sur le village d’arrivée à Val de Reuil ou option envoi de mon dossard par la poste.

Dotation pour les athlètes du marathon veste running H et F Adidas, équipementier sportif 2018 et polo Lotto pour les ékidiens et marathon duo H/F avec remise de médailles pour tous à l’arrivée.