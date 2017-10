Instableu : le 1er Instameet de France Bleu Périgord à Périgueux

#instableu : J moins 3 pour le 1er Instameet de France Bleu Périgord à Périgueux ! #igersdordogne #igersperigueux #igersperigord #dordogne #perigueux #perigord #tigfbperigord #francebleu #radio #patrimoine

A post shared by France Bleu Périgord (@francebleuperigord) on Oct 11, 2017 at 7:23am PDT