Internationaux de tennis de Strasbourg 2017

Les internationaux de tennis se déroulent du 19 au 27 mai prochain à Strasbourg, au Tennis Club proche du Wacken, en face des institutions européennes.

Premier grand rendez-vous du tennis féminin français sur terre battue après Roland-Garros et premier événement sportif en Alsace, la 31ème édition des Internationaux de Strasbourg réunit encore une fois les meilleurs joueuses mondiales. Vous pourrez notamment admirer sur les courts la française Caroline Garcia, qui vient défendre son titre acquis ici l'année dernière !

En 2016, le tournoi a accueilli plus de 25 000 personnes sur l'ensemble de la semaine venant de France, de Suisse et d'Allemagne. La qualité des joueuses présentes s'est notamment illustrée par la participation de plusieurs joueuses du top 50 et du top 30, et par la victoire de Caroline GARCIA. En 2017, les Internationaux de Strasbourg continuent de se développer autour de 3 axes forts, la femme, le sport et l'éco-responsabilité.

Les meilleurs joueuses du monde entier se réunissent donc sur la terre battue de Strasbourg, avec notamment la finaliste malheureuse de l'année dernière : la croate Mirjana Lucic-Baroni ; la danoise Caroline Wozniacki, ancienne numéro 1 mondial ; avec la présence aussi d'une championne olympique (en 2016) et ancienne gagnante des IS de Strasbourg : la porto-ricaine Monica Puig ! Sans oublier l'autre française bien connue des amateurs de la balle jaune : Alizé Cornet, elle aussi ancienne gagnante des IS de Strasbourg en 2013.

