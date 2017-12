Pop / Electro

Coline Rio : Chant lead

Alexis Delong : Claviers, basse

Simon Quenea : Batterie

Rémy Fanchin : Claviers

Pierre Cheguillaume : Sax, SPD, clavier

Pablo Charbonnier : Drums, percussions, trombone

Leonard Lelièvre : Régie et son

Production : W Spectacle en accord avec V.I.A. Productions

Que ceux qui craignaient un coup de froid sur la pop française se rassurent !

Avec Inüit, jeune groupe Nantais hyper talentueux, c'est tout le pays qui tremble d'impatience. Ils sont six, jouent en attaque comme en défense à la manière d'Arcade Fire, et c'est la jeune chanteuse, Coline, qui est venue structurer il y a près de deux ans l'aventure entamée au départ entre les cinq autres garçons, tous amis d'enfance. Une voix diaphane et puissante que celle de Coline, qui évoque Björk comme les Cocteau Twins, et qui vient à merveille se poser sur les mélodies énergiques que cette troupe met au point ensemble, sous influence de Radiohead, mais aussi d'électro ou de r'n'b, avec toujours ce souci d'atteindre le plus grand nombre. On est touché directement au cœur par la puissance de ce jeune groupe, dont la présence sur scène est tout simplement inoubliable de sensibilité. Leur premier EP, véritable concentré de power pop universelle et moderne, précède un album très attendu pour 2018. Ce groupe semble pouvoir, avec sa classe et son audace, ouvrir des horizons nouveaux à la musique d'ici et aux terres d'ailleurs. Nul doute que la pop française se souviendra, dans quelques mois, de ce moment où Inüit est venu poser son premier pas sur la glace, avec une folle détermination et un talent immense...I

Concert debout