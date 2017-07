Invasion Viking au Château de Gratot les 12, 13 et 14 août

Pendant 3 jours, le château de Gratot près de Coutances dans la Manche remonte le temps et vit au Xème siécle, au temps des Vikings. Le quotidien d'un camp, l'artisanat, l'art de la guerre, les 12, 13 et 14 août le château de Gratot replonge à l'époque Viking.

Une quarantaine de membres de l'association Histoire Normande anime ces journées historiques et s’attache à transmettre l'histoire au plus proche de la réalité. Habits, épées, boucliers, cottes de mailles des guerriers, tentes, tout est refait à l’identique.

Dans le camp Viking les reconstituteurs vêtus de cuir et de laine invitent à remonter le temps. Avec des animations, des jeux, des démonstrations d’artisanat, de cuisine, des saynètes, les visiteurs découvriront la vie quotidienne de nos ancêtres normands.

Les Vikings étaient de fins guerriers et leurs techniques de combat particulièrement efficaces et redoutables. A intervalles réguliers, tout au long de la journée, sous leurs casques en métal et leurs cottes de mailles, les membres de l'association Histoire normande feront des démonstrations de combats.

Les Vikings au château de Gratot en pratique :

Camp Viking les 12, 13 et 14 août 2017 de 10h à 19h.

Combats et saynètes de la vie d’autrefois tous les jours à 11h00, 15h00 et 17h00

Tarif : adulte 6 €, enfants de 10 à 18 ans 1,50 € – parking gratuit - Boissons et gourmandises sur place.

Le Château de Gratot, 80 rue d'Argouges, 50200 GRATOT