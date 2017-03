On ira tous au Paradis

C'est dans notre département du Gard que se trouve un des plus gros moulins d'huile d'olive de France. Cette semaine, des Cévennes à la Méditerranée s’arrête à Martignargues pour vous faire découvrir le moulin Paradis.

Depuis 1917, la famille Paradis vit à Martignargues au Moulin du domaine de Portal. Ce moulin en pierres datant du 16ème siècle est longé par la Droude, rivière qui a permis jusqu'en 1998 au vieux pressoir de continuer à moudre le blé et les olives. Dès 1950, Auguste Paradis décide de relancer l'activité oléicole, jusque là sous-exploitée, en modernisant les installations et faciliter le travail des mouliniers. En 1977, son fils Roger suit la dynamique en se focalisant sur les plantations d'oliviers, permettant ainsi au moulin d'acquérir au fil des années une belle notoriété dans le petit monde des huiles d'olive de France.

Moulin à huile Paradis © Radio France - Claire Méry

Aujourd'hui la 4ème génération de mouliniers de la famille Paradis est assurée par Christophe. Ce passionné a lui aussi apporté sa pierre à l'édifice. Et quelle pierre ! En effet, en 2011, il inaugure un second moulin à proximité du Pont du Gard sur la commune de St Maximin. Désormais, les huiles d'olive Paradis bénéficient d'un savant mélange de traditions et de nouvelles technologies qui permettent d'obtenir une qualité permanente, une traçabilité fiable et une première pression à froid afin de recueillir une huile vierge extra. Quatre générations de travail, de passion et de recherche de qualité ont ainsi permis au Moulin Paradis d'être récompensé à plusieurs reprises au Concours Général Agricole de Paris, sept médailles, par exemple, à la dernière édition du salon de l'agriculture.

Moulin à huile Paradis © Radio France - Claire Méry

Cette semaine, Des Cévennes à la Méditerranée vous emmène en immersion au pays de l’or vert du Moulin Paradis à Martignargues.

Lundi : Visite de la boutique.

Mardi : la saison des Oliviers et le travail des quatre générations.

Mercredi : La salle de fabrication de l’huile d’olive.

Jeudi : La mise en bouteille.

Vendredi : La dégustation.

Moulin à huile Paradis © Radio France - Claire Méry

