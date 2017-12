Isabelle Boulay vous attend à la Grande Motte

Après sa tournée hommage à Serge Reggiani, une des chanteuses québécoises préférée des français est de retour sur scène avec son nouvel album "En vérité". Elle nous en parle sur France Bleu Gard Lozère avant son concert le mardi 12 décembre au Pasino de la Grande Motte.

Un nouvelle album "en vérité" en collaboration avec son complice depuis 20 ans Benjamin Biolay et une tournée à travers la France. Isabelle Boulay est de retour sur scène pour notre plus grand plaisir. Elle est nous parle dans le Grand Agenda de Rodolphe Faure des rencontres importantes qui ont marqué son parcours professionnel, du photographe Peter Lindbergh et de son compatriote Pierre Lapointe.

