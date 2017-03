Nouvelle scène Corse / Urban Polyphony World

Pierre Gambini : Chant

Sekli : Chant

Anthony Esposito : Chant

José Ugolini : Chant

Christophe "Tittò" Limongi : Chant

Olivier Karol : Piano

Toussaint Mariani : Guitare et technique

Jean-Jacques Murgia : Guitare et technique

Dans la dynamique du Riacquistu, Isula souhaite, dès sa création, s'inscrire dans le chemin du renouveau identitaire de la Corse. De 1987 à 1992, le groupe sillonne les routes de Corse pour d'innombrables soirées de soutien. Il se produit également sur le continent et à l'étranger pour promouvoir la culture et la langue corses hors de son île. Les membres du groupe écrivent et composent tous leurs titres. Isula, ce sont deux albums, L'ultimu viaghju et L'anghjuli in infernu sortis respectivement en 1990 et 1992. Après 1993, plusieurs membres du groupe poursuivent leurs aventures vers d'autres horizons. Pierre Gambini, auteur, compositeur et interprète, fonde le groupe I Cantelli puis est révélé par la composition de bandes originales pour le cinéma et la télévision. Son premier album, Albe sistematiche, sort en 2011 et un second opus est en cours de finalisation. Sekli, compositeur et interprète, chante avec I Surghjenti, Felì et compose trois albums solo, le dernier, Cun te, sort en mars 2015. Anthony Esposito, auteur, compositeur et interprète, contribue à la reconstitution des Voci di a Gravona, co-fonde le groupe I ruspi et participe à divers albums de chants polyphoniques. José Ugolini, auteur, compositeur et interprète, écrit pour Les Varans, Sekli, Dumè Mattei. En 2013, riches de leurs différents parcours, les amis d'enfance se retrouvent pour faire un autre bout de chemin ensemble. Les membres du groupe habitent, pour la plupart, en ville et sont confrontés quotidiennement aux différents questionnements sociologiques de l'espace urbain. S'ils privilégient toujours la langue corse et la voix, ils puisent leur créativité dans les aspirations citadines, dans le but d'ouvrir, avec humilité, le sillon de l'"urban polyphony ".Afin de s'ouvrir à ces nouvelles inspirations, le groupe s'est enrichi de nouveaux membres : Christophe « Tittò » Limongi, qui collabore également avec Protocole Inconnu ; Olivier Karol qui accompagne depuis plusieurs années Pierre Gambini dans ses aventures musicales ; Toussaint Mariani, créateur du groupe pop rock Osmoz ; Jean-Jacques Murgia , le compagnon musical de Sekli. Après un retour sur la scène de l'Alb'Oru à Bastia, le 26 mai dernier, Isula vous amènera avec plaisir dans l'exploration de son "urban polyphony world "...