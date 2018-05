France Bleu Gironde et le Musée d' Aquitaine vous présente l'exposition "Jack London dans les mers du sud", une invitation au voyage et à l'aventure, symboles de la vie et de l'oeuvre de Jack London !

Réalisée par le Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens (MAAOA) de Marseille, en coproduction avec la Compagnie des Indes, cette exposition propose de revivre l’un de ses paris les plus audacieux : le voyage effectué de l’écrivain Jack London sur son voilier, le Snark, à travers les îles du Pacifique Sud, entre 1907 et 1909 : Hawaï, les îles Marquises, Tahiti, Fidji, Samoa, Vanuatu et les îles Salomon.

L'occasion de découvrir des œuvres d’art océanien, mais aussi des objets rapportés par Jack London montrés au public pour la première fois.

Présentation de nombreux tirages photographiques issus de la collection personnelle de l’écrivain, mais aussi installations audiovisuelles composées à partir de films historiques et ethnographiques, ainsi que de nombreux objets ethnographiques.

Après Marseille en 2017 cette exposition est présentée au Musée d'Aquitaine à compter du 29 mai.

Jack London (1876-1916) : En à peine 40 ans d’existence, Jack London , journaliste, photo-reporter, écrivain, aventurier a écrit une cinquantaine de nouvelles et de romans, dont les célèbres Croc-Blanc et L’Appel de la Forêt.