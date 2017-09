"Jardins de ville, jardins de vie" un partenariat France Bleu

Le Grand Nancy vous propose "Jardins de ville, jardins de vie". Rendez-vous au Parc de Montaigu à Jarville et allez à la rencontre d'une centaine d'exposants qui vous parlerons écogestes, produits locaux, artisanat... France bleu est partenaire et sera en direct ce samedi de 11h00 à 12h30.

Le Grand Nancy vous invite à redécouvrir la nature à Jarville pour sa grande Fête au Domaine de Montaigu : Jardins de Ville, Jardins de Vie. Cet événement organisé par la Métropole du Grand Nancy, entièrement gratuit, attire chaque année plus de 20 000 visiteurs.

Une foule d'animations avec de nombreux exposants, des spectacles, ateliers, défilé de mode... Les 23 et 24 Septembre 2017, la 13ème édition de « Jardins de ville, Jardins de vie » réunit plus une centaine d'exposants et de nombreuses animations ayant trait à la préservation de l'environnement.

Jardins de ville, jardins de vie

Au programme :

Des rencontres et des infos :

Un grand marché écoresponsable regroupant des producteurs locaux , des artisans etc..

regroupant des producteurs locaux , des artisans etc.. Des conseils sur les bon gestes du quotidien, des infos pratiques

Un espace sur la nature en Lorraine avec notamment un jeu de piste sur les insectes pollinisateurs qui sensibilisera les enfants à la nature qui les entoure.

Xylocope Violacé en pleine pollinisation © Radio France - Laure Miroir

Jardin de créateurs, le concours de mode :

samedi et dimanche à 16h un défilé en tenues de matériaux réemployés par des créateurs de mode le tout animé par Jérôme Prod'homme

Un rallye découverte au musée de l'histoire du fer :

samedi et dimanche entre 14et 18h visite guidée : Parcours d'enfer (tout public) et exposition Jean Prouvé (ados, adultes)

Les visites guidées du Château de Montaigu :

samedi et dimanche à 10h, 11h et 12h ( sur réservation)

Le "REPAIR CAFÉ" :

samedi et dimanche de 13h à 15h la MJC Lorraine et ses bénévoles vous accueillent avec vos objet en panne et vous aide à les réparer (cafetière,radio,aspirateur...)

Les animations :

Samedi et dimanche

de 14h à 15h30 lecture de conte sous la yourte

sous la yourte à 15h40 spectacle de tissu aérien

à 14h15 et 15h15 déambulations musicales

Tout le weekend

arts plastiques sur le recyclage et la nature

sur le recyclage et la nature jeux en matériaux recyclés et création de fleurs en plastique recyclé

en plastique recyclé parcours des sens

expérience autour de l 'eau

manège-théâtre écologique

atelier de découverte d'objets sonores

initiation à la vannerie

démonstration de tournage sur bois artisanal

animation sur la fabrication de la farine à l'ancienne

l'odorama du jardin

déambulation et sculpture en ballons

découverte du potager éphémère du château de Montaigu

Tout au long de ce weekend un Foodtruck proposera sandwichs et petits plats issus de producteurs locaux et écoresponsables. Un espace de restauration sera géré par la Fédération de l’industrie hôtelière.

INFOS PRATIQUES :