Visites, concerts, performances, animations... À travers des rendez-vous variés, la Région invite les Franciliens à (re)découvrir de façon originale, les 29 et 30 septembre, ce trésor naturel et culturel que sont les jardins d’Île-de-France.

La 2de édition de Jardins ouverts en Île-de-France se déroulera les 29 et 30 septembre dans toute l'Île-de-France. Cette manifestation invite tous les Franciliens, le temps d’un week-end, à redécouvrir les jardins de leur région avec une programmation artistique et culturelle originale, pour répondre à la fois à l’engouement autour de l’art du jardin et à un besoin de nature sans cesse croissant.

Suite au succès de la première édition, ayant rassemblé plus de 30.000 visiteurs avec 300 animations programmées dans 115 jardins, la thématique du potager est reconduite en 2018. Tous les jardins d’Île-de-France sont ainsi invités à ouvrir leurs portes au grand public et à proposer des animations culturelles originales en lien avec ce thème fédérateur, en mettant l'accent sur l'éveil des sens et la transmission des savoirs.

Du musée-jardin départemental Bourdelle (Égreville, 77) au Potager du Roi à Versailles (78), du château de Saint-Jean de Beauregard aux jardins de Courances (91), en passant par le potager-fruitier du Château de La Roche-Guyon (95), les Franciliens pourront ainsi, partout en Île-de-France, découvrir plus d’une centaine de jardins potagers, jardins partagés, ouvriers, collectifs ou familiaux, des jardins pédagogiques, des jardins privés ou encore des fermes urbaines.