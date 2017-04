Jardins partagés : grand concours sur France Bleu Besançon

Votre ville est inscrite au concours des villes et villages fleuris ? Profitez-en pour faire connaître vos jardins partagés, France Bleu Besançon vous récompense.

Historique concernant le label

Le « concours des Villes et Villages Fleuris » a été créé en 1959 par le Ministère du tourisme de l’époque, les Préfectures étant en charge de l’attribution du label au titre du Département.

Le concours a connu un grand succès dès le départ et n’a cessé de se développer.

Aujourd’hui nous ne parlons plus de « concours » mais de « label Villes et Villages Fleuris » afin de supprimer l’idée de rivalité entre les communes.

Au niveau national, le label Villes et Villages Fleuris mobilise près d'un tiers des communes françaises, dont plus de 4000 d'entre elles sont labellisées 1, 2, 3 ou 4 fleurs.

Le label est animé au niveau national par le Conseil national des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) – voir leur site internet : www.villes-et-villages-fleuris.com

Evoluant avec les attentes des citoyens, ce label s'engage aujourd'hui sur les enjeux tels que la qualité de l'accueil, le respect de l'environnement et la préservation du lien social.

Le label Villes et Villages Fleuris est considéré comme l’un des labels les plus connus en France. En effet, d’après une étude, 67 % des Français citent le label VVF en spontané lorsqu’on leur demande « Quel est le label que vous connaissez le mieux ? ».

Le dossier de candidature est téléchargeable via notre site internet : www.villes-et-villages-fleuris-doubs.com

Ateliers/formations organisés par Doubs Tourisme

Chaque année, nous organisons plusieurs demi-journées d’ateliers sur des thématiques définies en fonction de l’actualité et des demandes des communes.

Pour l’animation, nous faisons appel à des professionnels :

Florysage Franche-Comté

CAUE du Doubs (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement)

FREDON (Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles)

Saline royale d’Arc-et-Senans – visite guidée des jardins La participation à ces ateliers est gratuite (coût pris en charge par le CDT) et ouverte à tout public (collectivités, hébergeurs, particuliers…)

Fonctionnement pour l’attribution des « fleurs »

Le label compte 3 niveaux de labellisation : départemental, régional et national (représenté par 3 jurys différents) :

 Le jury départemental (animé par Doubs Tourisme) a un rôle d’accompagnement des communes participant à la démarche.Nous sensibilisons les communes afin qu’elles s’inscrivent à la démarche et les accompagnons jusqu’à la labellisation – voir en pièce jointe notre brochure envoyée à l’ensemble des communes du Doubs.Les propositions de « 1ères fleurs » sont faites par le jury départemental au jury régional.  Le jury régional visite l’ensemble des communes labellisées de la région.Il attribue la 1ère fleur ainsi que la 2e et 3e fleur. Il peut également, si le niveau de label n’est pas respecté, donner un avertissement à la commune, voire enlever une fleur.Le jury régional proposera également les communes 3 fleurs pour l’obtention d’une 4ème fleur au jury national.  Le jury national ne visite que les communes 4 fleurs ou proposées à la 4ème fleur par le jury régional . Le label 4 fleurs est acquis pour une période de 3 ans.

Communes « 4 fleurs »

Actuellement, 3 communes sont labellisées 4 fleurs dans le Doubs :

o Mandeure (5 100 habitants)

o Montbéliard (26 600 habitants)

o Saint-Julien-lès-Montbéliard (170 habitants)

Composition du jury

Chaque jury (départemental, régional et national) se compose de 3 ou 4 personnes des catégories suivantes (1 personne max. pour chaque catégorie) :

o Elus

o Horticulteurs / pépiniéristes

o Techniciens de communes (professionnels)

o Professionnels du tourisme

o Professionnels de l’architecture (CAUE)

o Bénévoles dans les communes

Critères du label « Villes et Villages Fleuris »

Une nouvelle grille a été créée en 2013 par le Conseil national des Villes et Villages Fleuris et mise en application en 2014.

Cette grille comporte de nombreux critères d’évaluation, répartis en 6 thématiques :

1. La démarche de valorisation

• Présentation des motivations pour l’obtention du label par le Maire

• Stratégie d’aménagement paysager et de fleurissement

• Stratégie de gestion

2. Animation et promotion de la démarche

• Actions vers la population

• Actions vers les touristes

• Actions vers les services municipaux

• Actions vers les autres gestionnaires de l’espace public

3. Patrimoine végétal et fleurissement

• Arbres

• Arbustes, plantes grimpantes

• Pelouses, prairies, couvre-sols

• Fleurissement

4. Gestion environnementale et qualité de l’espace public

• Actions en faveur de la biodiversité

• Actions en faveur des ressources naturelles

• Actions en faveur de la qualité de l’espace public

5. Analyse par espace

• Entrées de communes, quartiers d’habitation, parcs et jardins, jardins à vocation sociale et pédagogique, abords établissements public, cimetières, espaces sportifs, zones d’activité, espaces naturels…

6. La visite du jury

• Présence d’un binôme élu et technicien

• Organisation de la visite

• Pertinence du circuit

Cérémonie de remise des prix

La remise des prix départementale se déroule tous les ans à Microplis en présence de plus de 500 personnes.

Lors de cette cérémonie se tient également la remise des prix des concours de fleurissement organisés par nos partenaires : écoles fleuries, fermes, anciennes fermes, fruitières, hébergements/sites touristiques/Offices de tourisme/restaurants…

En 2016, notre cérémonie de remise des prix se déroulera fin octobre lors du « Carrefour des Maires et des Elus locaux » à Micropolis.

Le label « Département fleuri »

Le département du Doubs a été labellisé « Département Fleuri » en 2014, pour une durée de 5 ans.

Ce label, attribué par le CNVVF, a pour vocation de valoriser notre département fortement impliqué dans l’aménagement paysager, la valorisation du cadre de vie (habitants et visiteurs), le fleurissement, le respect de l’environnement… l’objectif de ce label étant de fédérer et encourager l’ensemble des communes à s’impliquer de quelque manière que ce soit dans la valorisation de leurs espaces et pourquoi pas, leur donner envie de participer activement à la démarche en participant au label Villes et Villages Fleuris.

Aujourd’hui, 22 départements détiennent ce label en France.

Etre « Département fleuri » c’est aussi permettre aux animateurs des réseaux départementaux de se rencontrer une fois par an afin de parler des évolutions à donner au label, des problématiques rencontrées… des moments d’échanges très importants pour faire perdurer la démarche et aller dans le bon sens.