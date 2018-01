Concert assis/Cabaret

Pour fêter les 10 ans d'existence de Jazz in Aghja, l'Aghja et Jazz in Aiacciu invitent Tony Fallone, pianiste et l'un des jazzmen légendaires d'Ajaccio. Cette soirée sera très festive, puisque Tony nous promet d'ores et déjà la présence de nombreux invités.

Pour les nouveaux venus à Ajaccio, ou les distraits (allo la Terre ? !), rappelons le principe de Jazz in Aghja : notre hôte d'honneur invite à son tour les musiciens de son choix. Il a carte blanche pour tout le déroulé de la soirée. Rappelons également que toutes les éditions de Jazz in Aghja se sont déroulées à guichets fermés, et qu'il est donc impératif de réserver !

Né à Dijon, Tony Fallone a pour premier professeur et partenaire sur scène son père, musicien extrêmement talentueux. Vient ensuite le Conservatoire, puis une décennie à Paris où il participe à de nombreuses et diverses créations musicales, tant sur scène qu'en studio (Palace, Bataclan, Bus Palladium, Mutualité, Opéra Bastille... avec Brigitte Fontaine, Jean-Pierre Kalfon, Gérard Blanchard, William Sheller, Jean-Loup Longnon...)

Arrivé en Corse en 90 pour quinze jours, il réalise ou participe depuis à de nombreux albums et spectacles pour les artistes insulaires (Féli, Petru Guelfucci, ISurghjenti, Noël Valli, Voce Ventu...).

Ayant atteint l'âge de raison ou de déraison, il revient à son premier amour en proposant un Jazz mélodique et un peu atypique, teinté de toutes ses influences musicales, loin des performances, tant dans ses compositions que dans des reprises de standards d'époque et de styles divers et variés...