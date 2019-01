Jazz in Aghja avec Barbara Cardone Quartet et ses invités

Barbara Cardone : Voix

Eric Testeguide : Piano

Jérôme Susini : Guitare

Jean-Michel Battesti : Batterie

Coproduction : Jazz in Aiacciu / Aghja

« La vraie chanteuse de jazz chante obligatoirement du jazz », ce sont les paroles de la grande Elizabeth Caumont.

L’Aghja et Jazz in Aiacciu nous proposent une nouvelle édition de Jazz in Aghja, avec une invitée exceptionnelle, très talentueuse. Et, bien sûr, Barbara Cardone a carte blanche pour inviter à son tour les musiciens de son choix. Une soirée festive et chaleureuse nous attend !

Barbara Cardone est une chanteuse dont la voix nous transporte bien au-delà de sa maîtrise du jazz et du swing, elle vous étonnera, entre autres, par ses improvisations et ses scats issus d’univers musicaux multiples.

Barbara chante comme ces grandes artistes afro-américaines, dont l’émotion et la puissance ne peuvent laisser personne indifférent. Dès qu’elle entre en scène, Barbara installe une vraie complicité avec ses musiciens et le public. La magie opère immédiatement, et nous sommes littéralement cueillis !

Nous vous rappelons que les réservations sont indispensables, puisque chaque année les artistes de Jazz in Aghja jouent à guichets fermés !