Jazz en Baie du Mont Saint-Michel du 24 juillet au 4 aout

Granville, France

Le festival Jazz en Baie attend plus de 25.000 spectateurs dans la Baie du Mont Saint-Michel. Du jazz et des musiques actuelles, 8 scènes, des concerts In et Off (concerts gratuits), des artistes de renommée internationale sont au programme de cette 10ème édition.

Le programme de l’édition 2019 de Jazz en Baie :

250 artistes nationaux et internationaux comme Charlie Winston, Jeanne Added, Melody Gardot, Pink Martini , Thomas Dutronc, Bernard Lavillier, Stephan Eicher , Line Kruse, Eagle Eye Cherry... participent à Jazz en Baie 2019.

Tout le programme en vidéo :

La programmation 2019 et la billetterie sont sur le site de Jazz en Baie.

Les communes du festival Jazz en Baie 2019 :

Les festivaliers ont rendez-vous à Carolles, Jullouville, à Saint-Pair-Sur-Mer, dans les jardins du musée Christian Dior à Granville, au jardin des plantes d’Avranches , au centre-ville de Pontorson et sur les grèves du Mont Saint-Michel en face du rocher Tombelaine à Genêts, à Vains Saint-Léonard et au Val Saint-Père.

France Bleu Cotentin partenaire de Jazz en Baie sera en direct du festival vendredi 2 août de 17h à 19h et vous offre vos places de concerts.