Jazz sous les bigaradiers à la Gaude du 8 au 17 Novembre

Cette belle rencontre artistique offre au public l'opportunité de rencontrer pendant 10 jours des artistes de renommée internationale

C'est la 22ème Edition cette année du Jazz sous les Bigaradiers à La Gaude

Vous allez profiter pendant 10 jours d'une ambiance exceptionnelle

le Paolo Fresu Devil Quartet , le Septet Heptatomic de la pianiste belge Eve Beuvens, rencontrent le Ryoko Nuruki Trio

Et les azuréens Franck Taschini, la Compagnie So What, Nabis, Bright Moments, Chopin Jazz Project, Looking Up Quartet, le duo J.M. Fauchier/P. Singery, Um’ a Zero Trio, Djalamichto Quartet, Isotopia

14 orchestres, du 8 au 17 novembre, sous la présidence d’honneur de Barre Phillips, le contrebassiste aux 200 CD.