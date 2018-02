Jean-Philippe Pierre et la langue alsacienne Copier

Retrouvez également son billet d'humeur quotidien.

Jean-Philippe Pierre sera à l'affiche des Ratsch avec Jean-Marie Arrus ce vendredi 9 février à l'Eden de Sausheim.

Les Ratsch

Les Ratsch "On vous raconte la suite": 20h30

Prix : 20€ à 28.80€

Placement assis numéroté

Réservez

Le nouveau spectacle de Jean-Marie ARRUS et Jean-Philippe PIERRE !

Jean-Marie Arrus vous avait annoncé son retrait de la scène,

et il vous confirme qu'IDA et BERRY vont quitter prochainement la scène et leurs costumes seront rangés à tout jamais !!

On les disait irremplaçables....

Et pourtant...

Nous avons rencontré deux femmes extraordinaires et nous allons vous les présenter...

Personne ne les attendait, et pourtant, elles seront bien là !!

Acariâtres, Sournoises, Malignes, Rusées, mais également tendres et touchantes, ce sont de vrais commères... en Alsacien DES RATSCH !!