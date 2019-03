Jeanfi Janssens atterrit à Lorette le samedi 23 mars

Vous le voyez régulièrement à la télé, vous pouvez le voir en vrai ce samedi 23 mars à 20h30.

Ancien stewart, il a totalement changé de carrière pour se lancer dans l'humour. Une bonne idée, vu le succès rencontré.

Il décolle pour une tournée partout en France et un spectacle dans lequel il se raconte : il parle de son ancienne profession, de son homosexualité et celle de sa sœur, de sa famille, de son Nord. Un one man show hilarant et tendre à la fois.

Rendez-vous ce samedi 23 mars à 20h30 à la salle L'Écluse de Lorette.

Gagnez vos places en écoutant France Bleu Saint-Étienne Loire