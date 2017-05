JEU - Assistez en VIP à la matinale de France Bleu Provence pour l'inauguration officielle de notre nouveau studio

France Bleu Provence inaugure officiellement son nouveau studio le jeudi 11 mai en organisant une matinale live avec l'ensemble des chroniqueurs, journalistes et animateurs présents en direct !

De 6h à 9h, se succéderont au micro Coco Blanc de l'éphéméride, Jean-Pierre Cassely pour La Provence Insolite, Martin pour l'Horoscope, Catherine Fructus et ses trucs et astuces, André de Rocca pour la minute de l'OM, Yves Blisson pour la Saga des Entreprises, Médéric Gasquet-Cyrus pour le Parler marseillais, notre mamette Claudette Occelli et Nathalie Coursac pour Laissez-vous guider, tous réunis autour de Philippe Richard et Florent Le Saux.

Côté technique © Radio France - Richard Marcovecchio

Gagnez 2 invitations VIP pour assister à cette émission exceptionnelle