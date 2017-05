JEU - Gagnez vos invitations au Festival de Camargue

France Bleu Provence : radio partenaire du 9è Festival de Camargue et du Delta du Rhône du 2 au 6 juin.

Evénements, sorties nature, village de l'oiseau...

Cette 9è édition sera marquée par les 90 ans de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue, l'hommage au fondateur de la Tour du Valat Luc Hoffmann et la visite de l'académicien et président de l'observatoire "Initiatives pour l'Avenir des Grands Fleuves" Erik Orsenna.

Au programme : plus d'une centaine de sorties nature (excursions sur le Rhône, visite dans les marais, balades à cheval, promenades inédites dans des lieux habituellement fermés au public...), des expositions, animations et dégustations au Village de l'Oiseau de Port-Saint-Louis-du-Rhône, des spectacles, débats et soirées festives... De quoi piocher dans un très large choix d'activités et sillonner la Camargue !

