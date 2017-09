JEU - Gagnez vos invitations aux championnats du monde de danse sportive à Marseille

France Bleu Provence, radio partenaire de MP2017 Capitale Européenne du Sport, vous invite aux championnats du monde de danse sportive au Palais des Sports de Marseille.

Sous l'égide de la World DanceSport Federation et la World Rock'n Roll Confederation, la Fédération Française de Danse et le Comité de danse de la région PACA vous présentent le championnat du monde 10 danses amateur, le championnat du monde division professionnelle et le championnat du monde boogie-woogie, organisés à Marseille les 7 et 8 octobre 2017. Sont attendus les meilleurs couples mondiaux de 25 nations et 5 continents.

Le temps d'un week-end, Marseille sera la capitale mondiale des Sports de Danse.

En savoir plus : le site des championnats

Gagnez vos invitations au Palais des Sports de Marseille

