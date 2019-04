JEU : Gagnez vos places pour le théâtre de marionnettes de Belfort

Jouez et tentez de remporter vos entrées pour le Théâtre de Marionnettes !

A l'occasion des vacances de Pâques le théâtre de marionnettes de Belfort propose plusieurs spectacles pour les petits et grands enfants.

L'Odyssée de Moti, le mardi 16 avril et le mercredi 17 avril à 14h30 et 16h30. Une comédie musicale marionnettique où Moti le mammouth tente de retrouver sa maman, et pour y parvenir il sera aidé par ses amis les animaux de la jungle.

L'Odyssée de Moti - http://marionnette-belfort.com

Le Fantôme de Canterville, le vendredi 19 avril à 14h30 et 16h30. Sir Simon, le fantôme d'un manoir fait peur à tous ceux qui essayent d'y habiter. Mais les nouveaux propriétaires, les Otis ne vont pas se laisser faire...

Le Fantôme de Canterville - http://marionnette-belfort.com

Arwen et le Géant, le dimanche 21 avril à 11h et le lundi 22 avril à 14h30 et 16h30. Un géant solitaire vivait dans un monde merveilleux, mais un jour tout change et il sombre dans une grande tristesse. Que faire pour que tout redevienne comme avant ?

Arwen et le Géant - http://marionnette-belfort.com

L'arbre à Palabres, le mardi 23 avril à 14h30 et 16h30. Au tout début du monde, la nature et les animaux parlaient. Mais l'Homme est arrivé et il a crié si fort que tous les autres se sont tus. Maintenant, en Afrique les enfants racontent de drôles histoires avant de s'endormir...

L'arbre à Palabres - http://marionnette-belfort.com

Tentez de gagner vos places pour le spectacle de votre choix !

Pour participer, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le lundi 15 avril avant 18h.