JEU - Gagnez votre boîte de calissons

Emision Spéciale "Un + Une", le film de Claude Lelouch (film France Bleu)

Claude Lelouch et ses comédiens : Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Christophe Lambert et Alice Pol, sont venus présenter en avant-première leur nouveau film "Un + Une", et sont restés de 10h30 à 11h pour une émission spéciale, en direct avec Nathalie Coursac sur France Bleu Provence.