JEU - Gagnez votre dossard pour La Cannetoise

La Cannetoise le jeudi 25 mai 2017. Une journée multisports et familiale au cœur de la Plaine des Maures.

La Cannetoise

Une journée spécialement dédiée au sport et à la nature, organisée par la ville du Cannet-des-Maures le jeudi de l'Ascension, au sein de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures. La Cannetoise propose deux courses pédestres de 6 et 13km chronométrés, deux circuits d’initiation marche nordique, deux parcours challenge et randonnée VTT, et une course enfants.

Au programme le jeudi 25 mai 2017 :

14h : challenge VTT par équipe et randonnée découverte

par équipe et randonnée découverte 17h : marche nordique chronométrée 13km et 6km

chronométrée 13km et 6km 17h30 : course enfants gratuite (sur inscription)

(sur inscription) 18h : course pédestre nature mixte ; 13 km, 210 D+, challenge sud-est des courses nature, course bonus Défi Varois - 6 km : parcours découverte

Après une boucle en centre-ville, descente vers le Lac Canetti et remontée vers le Vieux-Cannet

