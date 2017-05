JEU - Gagnez votre dossard pour le Half Ultimate Race

France Bleu Provence, radio partenaire de l'Ultimate Race, vous offre votre dossard pour le trail de 64 km entre Aix-en-Provence et Plan-d'Aups-Sainte-Baume

En parallèle de l'Ultimate Race - 1ère course à pied de 131 km à travers Sainte-Victoire, Sainte-Baume et Calanques et réservée aux plus sportifs - se déroule le vendredi 26 mai 2017 le Half Ultimate Race, un trail de 64 km pour faire participer un maximum de coureurs à cette grande fête !

Le Half Ultimate Race : une course magnifique, exigeante et technique de presque 2800 mètres de dénivelé positif.

PARCOURS - Le départ sera donné l'après-midi du 26 mai à Aix-en-Provence, puis direction la Montagne Sainte-Victoire (Sentier Imoucha, descente par le sentier des Venturiers, remontée raide vers le Pic des Mouches), descente vers Puyloublier, début de la partie nocturne de la course vers Trets, Saint-Zacharie avant l'assaut final jusqu'à l'Hostellerie de la Sainte-Baume par le Chemin des Rois.

APPEL AUX BÉNÉVOLES - Afin d'encadrer la course et pour que tout se déroule dans les meilleures conditions pour les coureurs, l'organisation recherche des bénévoles les 26 et 27 mai, jour et nuit.

Gagnez votre dossard grâce à France Bleu Provence