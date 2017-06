JEU - Inscrivez-vous au Mondial La Marseillaise à pétanque 2017

France Bleu Provence, radio officielle du Mondial La Marseillaise à Pétanque 2017 vous offre la possibilité de former votre équipe ! Jouez et assistez à nos émissions en direct de Marseille.

Le Mondial la Marseillaise à pétanque 2017 se déroule du dimanche 2 au vendredi 7 juillet. Pour cette 56e édition, plus de 12000 joueurs venus de toute la France et d'une vingtaine de pays sont attendus. La compétition, mixte, ouverte à tous, licenciés ou pas, sans limite d’âge, se joue en triplette au Parc Borély et sur une vingtaine d’aires de jeu éparpillées dans Marseille. Les parties finales auront lieu sur le parvis du MuCEM.

