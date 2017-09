JEU - Les 10 km de la Mémoire : gagnez votre dossard

France Bleu Provence, radio partenaire des "10 km de la Mémoire" le dimanche 1er octobre à Marseille, vous offre votre dossard.

Depuis l'Esplanade J4 et le Mucem jusqu'au Pharo en passant par le Vieux-Port et les points symboliques et mémoriels de Marseille, participez le dimanche 1er octobre à la course sur deux distances : 5 km ou 10 km. L'association Courir pour la Mémoire a pour but, à travers les courses pédestres de transmettre un message : ne pas oublier les génocides et le devoir de mémoire.

Gagnez votre dossard pour les 10 km de la Mémoire le dimanche 1er octobre au départ du J4 à Marseille