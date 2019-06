JEUX : 20 ans ! Vos photos souvenirs du festival Au Foin De La Rue

The Feebles

A l'occasion du festival de musique Au Foin De La Rue qui se déroulera le 5 et 6 juillet 2019 à Saint-Denis-de-Gastines, France Bleu Mayenne lance son jeu photo "Vos photos souvenirs des Foins ".

JEU PHOTO : Fêtez les 20 ans du festival avec nous !

Des cadeaux à gagner pour chaque participant !

Vous avez découvert le groupe mayennais La Sainte Java lors de la première édition? Vous avez dansé sur Sinsémilia en 2004? Chanté sur Mickey 3D en 2006 ou Mano Solo en 2007? Bougé sur Goran Bregovic en 2010? Ou vibré au son de Chinese Man en 2015?

Alors envoyez nous votre photo souvenir et remportez un PACK- souvenir de ces 20 ans . Un cadeau pour chaque participant !

A l'occasion des 20 ans anniversaire du Festival Au Foin De La Rue, participez au grand jeu photo France Bleu Mayenne Vos photos souvenirs des Foins.

Depuis 20 ans, le festival Au Foin De La Rue fait vibrer la Mayenne.

Entre amis, avec une star, en sel-fie, en amoureux, en famille... postez votre plus belle photo souvenir du festival.

Postez ici votre plus belle photo souvenir du festival Au Foin De La Rue

Au Foin De La Rue : 20 ans de festival en Mayenne

Laissez-vous porter par l’ambiance conviviale du Foin, ses produits locaux et ses engagements solidaires.

En effet, le festival est pensé et reconnu éco-responsable sur les différents espaces (camping, parkings, village bénévole et sites des concerts) et accessible à tous.

Un beau rendez-vous made in Mayenne !

Festival Au Foin De La Rue - Jean Marie Jagu

L’association peut compter sur près de 1200 bénévoles pendant le week-end, certains étant là pendant 10 jours pour aider au montage et démontage.

Un événement qui fédère au delà des 16 000 festivaliers accueillis chaque année à Saint-Denis-de-Gastines et ses 1 590 habitants.

Festival Au Foin De La Rue - David Gallard

Au Foin De La Rue, c’est :

2 jours

4 scènes

25 artistes

1200 bénévoles

un festival éco-responsable

un festival accessible

une déco unique à chaque édition

Depuis 20 ans c’est :

214 000 spectateurs

12 500 bénévoles mobilisés

Plus de 500 groupes et compagnies programmés

2 trophées nationaux pour récompenser les actions d’accessibilité et de prévention

Retrouvez toutes les infos sur le festival Au Foin De La Rue 2019

Au Foin De La Rue, le festival Éthique et Éclectique en Mayenne (53)

Sur un site entièrement scénographié sur le thème du cirque, profitez de concerts pendant 2 jours et découvrez la programmation Arts de la Rue gratuite autour de l’Étang le samedi après-midi.

Au programme du festival Au Foin De La Rue, 20ème du nom : 25 artistes musicaux répartis sur 4 espaces de diffusion : scène A, scène B, Chapiteau et Guinguette.

La programmation du festival

Programmation du festival Au Foin De La Rue

Et toutes les infos pratiques

Billetterie, programmation, accès...toutes les infos pratiques sont à retrouver sur le site https://www.aufoindelarue.com

Les vidéos du festival sont disponibles sur la chaine Youtube AuFoinDeLaRue

et retrouvez toute l'actualité du festival sur la page Facebook et Twitter AuFoinDeLaRue