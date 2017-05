Jil Caplan, invitée de France Bleu Midi à partir de 12h10

La chanteuse saluée par une Victoire de la Musique évoquera sa carrière, son nouvel album sorti au printemps et sa venue prochaine à Valence pour la fête de la musique organisée par France Bleu Drôme Ardèche !

« Imparfaite », le nouvel album de Jil Caplan marque le grand retour de l’une des chanteuses les plus attachantes de notre patrimoine artistique. Avec huit albums, une Victoire de la musique, 500 000 disques vendus, l’interprète de “Tout ce qui nous sépare” a évolué, mûri, grandi. De Jay Alanski à Jean- Christophe Urbain en passant par J.P. Nataf, elle a su s’entourer des meilleurs mélodistes et arrangeurs pour, peu à peu, au fil des albums se forger une véritable personnalité d’auteure- interprète.

Ce nouvel opus, réalisé et arrangé par Jean-Christophe Urbain (Les Innocents) est né de la rencontre avec le guitariste virtuose Romane, héritier de Django Reinhardt et compositeur éclectique. Un album à la fois intime et universel, entre swing et ballades amoureuses. Des chansons qui parlent du « Temps qui passe », en duo avec Benjamin Biolay, des sentiments qui s’effilochent, « Amour caravelle » avec Thomas Dutronc, du mystère de l’autre, de la solitude. Mais surtout de l’urgence impérieuse de vivre, d’être, d’aimer.

On retrouve Jil Caplan, l’auteure et la chanteuse, l’artiste et la femme, au meilleur d’elle-même. Toutam, toute âme, toute elle. Imparfaite…