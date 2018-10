Seltz, France

RENCONTREZ DES EMPLOYEURS QUI RECRUTENT !

→ Entreprises de la région économique du Palatinat, Bade Wurtemberg et Nord Alsace

IHRE CHANCE ARBEITGEBER ZU TREFFEN !

→ Kommen Sie zur Jobmesse in Seltz und treffen Sie Arbeitgeber aus der Grenzregion Pfalz, Nordbaden, und dem Nordelsass, die neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Region suchen.

Profitez de l’occasion pour échanger avec eux et passer un entretien d’embauche sur place.

Nutzen Sie die Gelegenheit neue Kontakte zu knüpfen und Vorstellungsgespräche gleich vor Ort zu führen.

CONFÉRENCES 3 thèmes de conférence vous sont proposés :

 Le digital dans votre environnement de travail à 9h45

 parrainage et coaching (InTERREG V - BASSIN D’EMPLOI PAMINA ) à 10h30  Les attentes d’un employeur allemand lors d’un recrutement à 11h15

Vortr äge

 Digitalisierung in der Arbeitswelt um 9.45 Uhr

 MENTORING und Coaching (INTERREG V - FACH KRÄFTEALLIANZ PAMINA ) um 10.30

 Einstellungskriterien eines deutschen Arbeitgebers um 11.15

Plus d'informations sur le site du Pole Emploi de Wissembourg et aussi sur le site de la Agentur für Arbeit de Landau, de Rastatt et de Karlsruhe !

Chaque jour une offre d'emploi transfrontalière vous est proposée sur francebleuelsass.fr à 8h35 et à 15h10